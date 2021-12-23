"Аншлаг, собирают всех": Россия активно вербует наемников для отправления в ОРДЛО — Reuters

"Аншлаг, собирают всех": Россия активно вербует наемников для отправления в ОРДЛО — Reuters

По одной из версий, РФ собирает силы на оккупированном Донбассе для диверсионной деятельности, направленной на подрыв стабильности в Украине.

В последние недели Россия отправляет своих наемников на восток Украины, чтобы усилить позиции боевиков в борьбе против украинских военных.

Об этом информирует Reuters.

Четыре собеседника издания рассказали, что рекрутеры предлагали им отправиться на Донбасс воевать за боевиков. Все четверо отказались назвать имена, опасаясь за свою безопасность. Двое из них сказали, что согласились; третий сказал, что отказался, а четвертый не захотел отвечать на этот вопрос.

"Здесь аншлаг. Собирают всех с боевым опытом", — сказал один из завербованных.

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Боевик рассказал, что ранее воевал в Украине и Сирии за группы, чьи операции тесно связаны со стратегическими интересами России. Он сообщил, что планирует присоединиться к рядам террористов, пересекая неконтролируемый Украиной участок границы в Луганской области.

Другой контрактник, участвовавший в российских операциях за рубежом и уже прибывший на Восток Украины, сообщил, что развертывание сил боевиков якобы происходит в оборонных целях. Другой источник сообщил журналистам, что целью развертывания сил РФ на оккупированном Донбассе является диверсионная деятельность по подрыву стабильности в Украине.

Издание обращает внимание на обман РФ, уверявшей, что Кремль не имеет ничего общего с частными российскими военными компаниями.

Напомним, что Россия стянула к границам с Украиной почти 52 батальонно-тактических группы.

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