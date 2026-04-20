Антибаллистическая европейская система: Зеленский предложил партнерам новую концепцию ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания собственной антибаллистической системы противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сказал в интервью, которое транслировал телемарафон «Єдині новини».

По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами должна работать над формированием общей системы защиты от баллистических угроз.

«Я считаю, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинским компаниям уже поставлена задача разработать свои решения в этой сфере.

«У нас должна быть цель — за год сделать свою антибалистическую систему», — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что это позволит Украине снизить зависимость от иностранных комплексов, в частности Patriot, и усилить собственную обороноспособность.

