Антидроновый купол над Украиной: эксперт рассказал, когда исчезнут "Шахеды" над городами

Шахеды / © ТСН

Реклама

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал работу над созданием антидронового купола над Украиной. По словам чиновника, у государства уже есть соответствующие наработки и необходимый опыт для реализации этого амбициозного проекта.

Авиаэксперт Валерий Романенко высказал свое мнение по этому проекту для «24 Канала».

Он выразил уверенность, что такая система может заработать в ближайшее время. Это позволит совершить пролеты российских дронов-камикадзе над украинскими городами исключением, а не регулярной угрозой.

Реклама

Как отметил эксперт, фундамент для создания системы уже заложен. В Украине разработано немало систем боевого управления, а летом 2025 года были заключены важные договоры на поставку специальных антидроновых радиолокационных станций.

Главная проблема на сегодняшний день — разница в эффективности дневной и ночной работы мобильных групп. Для сбития «Шахеда» днем достаточно 5 зенитных дронов, а ночью это количество растет до 10 единиц.

«Такими темпами не получается сбивать „Шахеды“ средствами, которые в разы дешевле, чем сами дроны. Поэтому нужно создание системы», — объяснил Романенко.

Для построения эффективной защиты Украина уже имеет или ожидает сотни единиц специализированного оборудования. В арсенал входят:

Реклама

Зенитные дроны и антидроновые ракеты.

Комплексы типа Vampire с ракетами APKWS.

Ракеты с лазерной наводкой (британские Martlet, американские Tempest, шведские RBS).

Антидроновые радары (например, Cerberus).

Каждая такая станция оснащена небольшим радаром с дальностью обнаружения 15-20 км и оптоэлектронной системой для визуального подтверждения цели.

Все эти радары будут объединены в единую систему. Например, радар Cerberus не только обнаруживает цели, но если цель выходит за пределы его досягаемости, автоматически передает ее на следующий радар из этой сети», — детализировал эксперт.

Почему невозможно сбивать все на границе

Несмотря на технологический прорыв, полностью закрыть границу от залета дронов невозможно. По словам Романенко, враг использует сложные маршруты: пуски производятся из Брянской области, Крыма, Краснодарского края, а иногда транзитом через Молдову или морское побережье.

Размещение активных радаров непосредственно на линии фронта или границе с РФ несет смертельную опасность для оборудования. Ведь радар видит цель в 100 км. А вражеский самолет радиотехнической разведки фиксирует работу радара с расстояния 200-250 км.

Реклама

«Общая система обнаружения будет пытаться уничтожать эти „Шахеды“ на подлете после того, как они улетят на несколько десятков километров от линии боевого столкновения», — отметил специалист.

Эксперт подытожил, что создать сплошное радиолокационное поле на сверхнизких высотах (50–100 метров) крайне проблемно из-за рельефа местности и застройки. Поэтому стратегия защиты будет строиться на двух уровнях:

Общая периметрическая система (на высоте 500–5000 метров). Точечная оборона над городами и стратегическими объектами.

Именно возле важных объектов будет сконцентрировано наибольшее количество средств поражения, поскольку на фронте россияне всегда смогут найти скважину в обороне.

Напомним, по оценкам авиационных экспертов, Россия за последние месяцы уменьшила количество ударных дронов «Шахед», применяемых против Украины, однако существенно повысила их технологичность и точность.

Реклама

В частности, речь идет о модернизированных БПЛА с лучшими системами наведения и связи, что создает дополнительные вызовы для украинского ПВО и требует усиленного прикрытия критически важных объектов и техники.