"Антикремлевская коалиция уже существует": Резников рассказал, сколько государств готовы поддерживать Украину до конца войны

Настоящим прорывом в противостоянии российской агрессии было создание по инициативе США так называемого формата "Рамштайн".

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил эволюцию, которая произошла в отношении к России мировых государств, и заявил, что более полусотни стран уже входят в "антикремлевскую коалицию".

Об этом он сказал в интервью в эфире общенационального телемарафона.

“Это очень интересная такая была эволюция, хотя с точки зрения терминов – это революция. Я видел, как началось лидерство и активная поддержка со стороны США, Великобритании, стран Балтии и Польши — это был первый такой "скелет" стран, которые, несмотря ни на что, начали нас поддерживать без всяких страхов”, — отметил Резников.

Однако, по его словам, настоящим прорывом было создание по инициативе США так называемого формата "Рамштайн" — серии дипломатических саммитов министров обороны нескольких десятков стран мира, которые происходят с целью синхронизации и ускорения предоставления военной помощи Украине для противостояния российской агрессии.

"Там сегодня более 50 стран. Это больше, чем у НАТО. Это означает, что антикремлевская коалиция уже есть. Это признак, что мир изменился", — утверждает министр обороны.

По его словам, в разговорах с ним министры обороны других стран все смелее уверяют, что будут с Украиной до конца этой войны, а концом войны они называют нашу победу.

Напомним, на фоне атак России ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины президент США и немецкий канцлер договорились поддерживать неотложные потребности украинской противовоздушной обороны.

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