Антиукраинский контент и боеприпасы: на Днепропетровщине задержан поклонник "русского мира"

В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который поддерживал войну России против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, в течение марта и апреля этого года мужчина с пророссийскими настроениями распространял в соцсетях публикации с поддержкой РФ и оправдывание вооруженной агрессии.
"При обыске у подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом, а также большое количество патронов разных калибров", — отметили в прокуратуре области.
Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются досудебные разбирательства.
Напомним, что оккупанты украли сына военной на Черниговщине и требовали от нее информации об объектах ВСУ.
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