"Антивоенная коалиция действует". Зеленский отметил поддержку западных партнеров в противодействии вторжению РФ

Президент также отметил, что почти все страны согласны отключить Россию от международной платежной системы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил действенность антивоенной коалиции партнеров Украины по противодействию российской агрессии и вторжению российских оккупантов.

Об этом он сказал в своем обращении 26 февраля.

"Антивоенная коалиция действует, в Украину идет оборонное оружие и оборудование. Уже есть почти полная поддержка Европейского союза по отключению России от SWIFT", — сказал Зеленский.

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