Аплодировали Зеленскому и пели гимны: в Израиле прошел массовый митинг в поддержку Украины (фото, видео)

Аплодировали Зеленскому и пели гимны: в Израиле прошел массовый митинг в поддержку Украины (фото, видео)

Речь президента Украины Владимира Зеленского транслировалась в прямом эфире, ее демонстрировали прямо на белом фасаде театра, служившего своеобразным экраном.

Несколько сотен активистов с флагами Украины и израильтян, выступающих в поддержку Украины, собрались в воскресенье, 20 марта, на площади возле театра "Габима" в Тель-Авиве на митинг, приуроченный к выступлению президента Владимира Зеленского. Демонстранты держали в руках флаги Израиля и Украины и плакаты с призывами поддержать украинский народ.

Об этом сообщает vesty.co.il.

Незадолго до начала выступления Зеленского на площади прошел короткий митинг, где выступил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Каждый вечер мы видим на экранах своих телевизоров страшные картины происходящего в Украине. Сотни, тысячи мирных жителей ранены и убиты, колонны обездоленных беженцев, спасающихся от войны. Мариуполь, Одесса, Киев, Херсон – еще три недели назад были мирными и цветущими городами Украины. Сегодня там полыхает огонь, они подвергаются атакам с воздуха, с моря и с земли, превращаясь в руины. Всем и каждому, независимо от его политических предпочтений, ясно, кто в этой истории агрессор, а кто жертва. Бывают моменты, когда нельзя молчать. И сегодня, сейчас именно такой момент", — заявил Хульдаи.

Фото: twitter.com/MayorOfTelAviv

На площадь перед театром "Габима" по приглашению украинского посольства пришли многие дипломаты из представительств иностранных государств, работающих в Израиле.

Речь президента Украины Владимира Зеленского транслировалась в прямом эфире, ее демонстрировали прямо на белом фасаде театра, служившего своеобразным экраном.

После выступления украинского лидера митингующие исполнили хором гимны Украины и Израиля.

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