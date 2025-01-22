Аплодисменты снайперам: "Азов" показал ночную работу по врагу на Торецком направлении (видео)

Кадры, на которых мы видим, как работают умелые стрелки, просто поражают.

Снайперы 12-й бригады специального назначения "Азов" отработали по оккупантам на Торецком направлении. Бойцы показали, как эффективно уничтожают любые вражеские цели, обнаруженные тепловой сигнатурой.

Об этом сообщает "Азов".

"Азов" показал ночную работу по врагу на Торецком направлении

"Тщетно искать идеально замаскированного стрелка. Поэтому хаотичные выстрелы во все стороны никак не помогают оккупантам в их предсмертной агонии", – отмечается в сообщении.

На видео – подборка ликвидаций вражеского личного состава бойцами снайперского отряда.

Ранее украинские бойцы ликвидировали немало российских оккупантов в Нью-Йорке. Задание выполнили операторы ударных БпЛА 2-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов".

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