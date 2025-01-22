Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Аплодисменты снайперам: "Азов" показал ночную работу по врагу на Торецком направлении (видео)

Дата публикации
Просмотры
1596
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Аплодисменты снайперам: "Азов" показал ночную работу по врагу на Торецком направлении (видео)

"Азов" / Фото: ТСН.ua

Кадры, на которых мы видим, как работают умелые стрелки, просто поражают.

Снайперы 12-й бригады специального назначения "Азов" отработали по оккупантам на Торецком направлении. Бойцы показали, как эффективно уничтожают любые вражеские цели, обнаруженные тепловой сигнатурой.

Об этом сообщает "Азов".

"Азов" показал ночную работу по врагу на Торецком направлении

"Азов" показал ночную работу по врагу на Торецком направлении

"Тщетно искать идеально замаскированного стрелка. Поэтому хаотичные выстрелы во все стороны никак не помогают оккупантам в их предсмертной агонии", – отмечается в сообщении.

На видео – подборка ликвидаций вражеского личного состава бойцами снайперского отряда.

Ранее украинские бойцы ликвидировали немало российских оккупантов в Нью-Йорке. Задание выполнили операторы ударных БпЛА 2-го батальона 12-й бригады специального назначения "Азов".

Читайте также

Похожие темы:

Следующая публикация