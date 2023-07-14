"Апокалипсис был неплохой": появились фото последствий попадания по гостинице с оккупантами в Бердянске

В Бердянском отеле, где скрывались российские оккупанты со своими главарями, 11 июля прогремели взрывы. В Сети показали фото последствий.
В сети появились фото разрушительных последствий в гостинице "Дюна" в Бердянске на Запорожье, где несколько дней назад расцвела мощная "бавовна". В частности, там, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Олег Цоков вместе с кучей российских сержантов.
Соответствующие фото показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и украинский блогер и журналист Денис Казанский.
"Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница Дюна, где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой", — написал Андрющенко.
На фото из-за деревьев виднеется почти полностью разрушенное обгоревшее здание. Вокруг нее разбросаны остатки строительных конструкций и части мебели.
Очевидно, по зданию "прилетело" несколько раз, ведь на другом фото, которое опубликовал Денис Казанский, здание еще не настолько уничтожено.
"В здании был уничтожен заместитель командующего ПВО РФ генерал Цоков, а также ряд других высокопоставленных российских офицеров", — подписал фото журналист.
Следует отметить, что по некоторым данным, у "Дюне" базировался запасной командный пункт 58 общевойсковой армии РФ.
Напомним, 11 июля Бердянская городская военная администрация сообщила, что в оккупированном городе Запорожской области в гостинице, которую захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы, и вероятно, там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.
Впоследствии, 13 июля, информацию об ударе подтвердил и Генштаб ВСУ. Там сообщили, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" была уничтожена база российских военных. О русском генерале не было сказано ничего.
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