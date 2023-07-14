"Апокалипсис был неплохой": появились фото последствий попадания по гостинице с оккупантами в Бердянске

В Бердянском отеле, где скрывались российские оккупанты со своими главарями, 11 июля прогремели взрывы. В Сети показали фото последствий.

В сети появились фото разрушительных последствий в гостинице "Дюна" в Бердянске на Запорожье, где несколько дней назад расцвела мощная "бавовна". В частности, там, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Олег Цоков вместе с кучей российских сержантов.

Соответствующие фото показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница Дюна, где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой", — написал Андрющенко.

Фото: Telegram/Денис Казанский

На фото из-за деревьев виднеется почти полностью разрушенное обгоревшее здание. Вокруг нее разбросаны остатки строительных конструкций и части мебели.

Очевидно, по зданию "прилетело" несколько раз, ведь на другом фото, которое опубликовал Денис Казанский, здание еще не настолько уничтожено.

Фото: Telegram/Денис Казанский

"В здании был уничтожен заместитель командующего ПВО РФ генерал Цоков, а также ряд других высокопоставленных российских офицеров", — подписал фото журналист.

Следует отметить, что по некоторым данным, у "Дюне" базировался запасной командный пункт 58 общевойсковой армии РФ.

Напомним, 11 июля Бердянская городская военная администрация сообщила, что в оккупированном городе Запорожской области в гостинице, которую захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы, и вероятно, там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.

Впоследствии, 13 июля, информацию об ударе подтвердил и Генштаб ВСУ. Там сообщили, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" была уничтожена база российских военных. О русском генерале не было сказано ничего.

Читайте также: