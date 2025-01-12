Апокалиптическая картина: Генштаб показал, как выглядит Часов Яр (видео)

В городе только боль, мрак и руины.

Россияне продолжают штурмовать Времен Яр и обстреливать его из всех видов вооружения. Воины 24 ОМБр имени короля Даниила держат оборону и уничтожают врага в тяжелейших условиях.

Видеоролик опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

На кадрах действительно апокалиптическая картина уничтоженного города. В нем не осталось ни одного уцелевшего здания.

"Битва во времена Яра продолжается", — отмечали в Генштабе.

Украинские бойцы показали, как выглядит Часов Яр

Ранее отмечалось, что российская оккупационная армия разрушила некоторые позиции Сил обороны Украины во Временном Яру, Торецке и у Ступочек Донецкой области.

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