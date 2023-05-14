Апокалиптические фото: местные власти показали последствия ракетного удара России по Тернополю

По данным спасателей, российские оккупанты дважды атаковали Тернополь: после полуночи и под утро.

Местные власти опубликовали фото, как спасатели в Тернополе всю ночь тушили пожар после ракетных ударов оккупантов.

Фото последствий показал глава Тернопольской ОВ Владимир Труш.

"Благодарю наших спасателей, которые всю ночь тушили пожар после рашистских обстрелов. К работам было привлечено 18 единиц техники и более 80 человек личного состава", — подписал фото глава области.

По данным ГСЧС, российские кафиры дважды атаковали Тернополь: после полуночи и под утро. Во время первого раза предварительно произошло попадание обломков крылатой ракеты в складские помещения, что привело к пожару. В результате атаки травмировались 2 человека – осколочные ранения и ожоги. Они находятся в больничных учреждениях.

"В 01.52 часов локализован пожар первой ячейки, а в 02.28 часов — пожар второй. Сейчас, ликвидация пожара продолжается. Около 5 часов утра 14 мая город был вторично атакован врагом. В результате взрывов, вероятно от обломков ракеты, были повреждены гражданские здания и автомобили. Пока нет информации о пострадавших", — говорится в сообщении.

Кадры ночной атаки РФ по Тернополю 14 мая / Фото: Facebook/Володимир Труш

Кадры ночной атаки РФ по Тернополю 14 мая / Фото: Facebook/Володимир Труш

Кадры ночной атаки РФ по Тернополю 14 мая / Фото: Facebook/Володимир Труш

Кадры ночной атаки РФ по Тернополю 14 мая / Фото: Facebook/Володимир Труш

Кадры ночной атаки РФ по Тернополю 14 мая / Фото: Facebook/Володимир Труш

Ракетный удар по Тернополю 14 мая

Напомним, во время ночной атаки было зафиксировано прилет в Тернополе. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что из-за обстрела разрушены два и повреждены двенадцати дачных домов.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, ночью 14 мая уничтожили 25 беспилотников и три крылатые ракеты, которые кафиры выпустили по Украине. Там уточнили, что россияне атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

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