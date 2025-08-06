Апостол рассказал, почему иностранные военные изучают опыт ВСУ

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол рассказал о том, что именно вызывает наибольший интерес у западных партнеров Украины.

Об этом он рассказал в интервью Телеграфу.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения у иностранных армий не было достаточного понимания масштабов и специфики войны, однако ситуация существенно изменилась.

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«Чем дольше идет большая война, тем больше растет понимание у западных партнеров. Они осознали, что им нужно быстро наращивать собственные возможности, потому что могут столкнуться с подобной угрозой в будущем», — рассказал Апостол.

На вопрос, что интересует иностранцев в контексте войны в Украине, командующий подчеркнул: на первом месте — практический опыт боевых действий.

«Если ты умен, то всегда будешь изучать чужой опыт и чужие ошибки. Западные военные внимательно анализируют происходящее на фронте», — отметил он.

Кроме того, интерес представляют технические новинки, которые появляются в процессе войны. По словам Апостола, это диалог двусторонний: есть наработка у западных партнеров, а есть у украинской стороны.

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«Какие-то интересные элементы есть у них, а что-то уже приобрели мы. Это постоянный обмен идеями и опытом», — подчеркнул он.

Война в Украине стала не только полем боя, но и источником бесценной информации для западного мира, формирующей новую военную стратегию будущего.

Напомним, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода представили инновационный роботизированный наземный комплекс противовоздушной обороны. Его основная задача — выявление и уничтожение штурмовой авиации Вооруженных сил РФ.

На мобильной платформе установлен боевой модуль с переносным зенитно-ракетным комплексом 9К38 «Игла». По официальным сообщениям бригады, благодаря новой технологии уже удалось сбить один российский вертолет.

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Разработчики комплекса планируют создать еще десять таких систем — сейчас идет сбор средств на их производство.