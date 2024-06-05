АР: Украина уже использовала американское оружие для удара по РФ после разрешения Байдена

Собеседник АР не уточнил, где именно был нанесен удар американским оружием по России.

Украина использовала американское оружие для ударов по территории России в последние дни.

Об этом пишет AP со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника, которые предпочитали остаться анонимными.

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"Оружие использовалось согласно недавно одобренным указаниям президента Джо Байдена, которые позволили использовать американское оружие для ударов по территории России с ограниченной целью защиты Харькова", – отмечают в издании.

Собеседник АР не уточнил, где именно был нанесен удар американским оружием по России.

Но ранее в Сети появилась информация, что 2 июня Украина поразила с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что не может подтвердить, что Украина применила американское оружие по целям в России.

"Мы просто не в состоянии каждый день точно знать, во что украинцы стреляют", — сказал Кирби.

Подтверждение ударов последовало после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Катар, который вместе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами был ключевым посредником в обмене пленными и других переговорах между Россией и Украиной с начала войны.

Напомним, Соединенные Штаты Америки позволили Украине избивать американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

ВСУ 1 или 2 июня, вероятно, с применением американских систем HIMARS нанесли удар по батарее российской ПВО С-300/400 в Белгородской области.

Военный эксперт Мусиенко ответил, отведет ли после этого Россия свои системы ПВО от границы.

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