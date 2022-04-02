Арахамия назвал единственное условие, при котором украинская делегация не будет подписывать ни один документ на переговорах с РФ

Арахамия отметил, что подобная позиция украинской стороны обсуждается на переговорах с РФ.
Украинская делегация не будет подписывать ни одного документа, в котором у России будет право ветировать своим голосом решение.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.
По словам нардепа, для Украины этот вопрос категорически неприемлем. Он отметил, что эта позиция украинской стороны обсуждается на переговорах. Российская сторона понимает, что по-другому не может быть.
"Для нас это категорически неприемлемо. В общем, не нужно тогда обсуждать какие-то гарантии безопасности, потому что РФ сможет заблокировать их в любой момент. Мы с ними обсуждаем, они сейчас слышат логику, понимают, что так не может быть. Поэтому мы говорим с ими другой формат — у нас есть мирный договор с РФ, но гарантию безопасности предоставляют другие страны.Конечно, РФ не может блокировать такой процесс.Это закладывается в механизмах активации этих гарантий.Мне кажется, что в финальном раунде мы выйдем на то, что они воспримут эту позицию, иначе мы ничего подписывать вообще не будем” – рассказал Арахамия.
Напомним, что глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что на референдум в Украине хотят вынести вопрос, связанный со статусом государства.
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