Арахамия о мобилизации: законопроект нивелирует фейки о блокпостах и "Дії"

Правительство Украины сегодня, 25 декабря, должно было бы внести на голосование законопроект о мобилизации. Над ним сейчас работают в Кабинете Министров.

Об этом на своей странице в соцсети написал Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

По его словам, отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах и, в частности, "Дії".

"Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных Силах. Просто набрать новых людей и не решать проблемы тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", — подчеркнул Давид Арахамия.

Он также добавил, что нужно продолжать работать несмотря на календарь.

“Всех верующих с Рождеством. Свет всегда побеждает тьму. Пусть зло навсегда покинет нашу страну и наши дома. Христос Родился”, — подчеркнул Арахамия.

Напомним, что сейчас в украинской армии наблюдается сильное истощение среди личного состава.

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