Арахамия отреагировал на предложение румынского Минобороны по переговорам с РФ

У Зеленского порекомендовали посмотреть фото и видео российских преступлений в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на предложение министра обороны Румынии по переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Украина сейчас готова говорить только о том, как вступить в НАТО.

Об этом Давид Арахамия написал в телеграмме.

Арахамия подчеркнул, что Украина сейчас готова к переговорам о том, как вступить в НАТО, чтобы обеспечить безопасность себе и странам Запада.

"Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время и россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", — написал Арахамия.

Мирные переговоры России со странами Запада: что известно

Министр обороны Румынии Василий Дынка заявил, что переговоры с Россией являются единственным способом закончить российско-украинскую войну и достичь мира. Он уверен, что НАТО, США и другие страны мира должны дать Украине гарантии безопасности и договориться с РФ о прекращении войны.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что власти Турции планируют организовать переговоры между США, Германией, Францией и Великобританией с Россией по окончании войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западных партнеров к активным действиям и отказаться от фантазий. Желающим переговоров с агрессором он порекомендовал:

Просмотрите фото/видео массовых захоронений.

Предложите Кремлю немедленно вывести армию из суверенной территории.

Сформируйте трибунал и потребуйте выдачи военных преступников.

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