Арахамия рассказал о состоянии переговоров с Китаем: "Немного сложно"

Сам же Китай не отрицает мир в Украине.

Украина через дипломатические каналы ведет переговоры с Китаем.

Однако сейчас они еще проходят сложно.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я думаю, что Китай концептуально не отрицает наступление мира. Вы же видели заявление Си Цзиньпиня, который сказал, что Украине нужно предоставить максимальные условия для наступления мира. Состояние переговоров с Китаем: менее готовы, если сравнивать со странами, которые активно помогают и мы держим связь дважды в день. С Китаем это немного сложнее", – отметил Давид Арахамия.

Напомним, на днях Китай в ООН заявил, что санкции против России создадут "новые гуманитарные проблемы". Посол Китая в ООН Дай Бинг назвал войну на Украине "конфликтной ситуацией" и призвал к защите жизни мирных граждан.

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