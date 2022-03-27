Арахамия сообщил, когда и где состоится следующий живой раунд переговоров между Россией и Украиной

Арахамия сообщил, когда и где состоится следующий живой раунд переговоров между Россией и Украиной

Состоится следующий раунд 28-30 марта.

Следующий раунд переговоров Украины и России по прекращению войны проведут в Турции, который продлится три дня.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" и представитель украинской делегации Давид Арахамия.

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта" – сообщил Арахамия.

Больше деталей сообщат позже.

Между тем, в Кремле заявляет, что переговоры в Турции состоятся 29-30 марта. Об этом сообщил глава переговорной группы РФ Владимир Мединский.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с РФ по прекращению войны идут тяжело и пока этот процесс не такой, как хотелось бы Украине. В ОПУ подчеркнули, что украинская сторона придерживается принципиальных позиций в переговорах. Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины.

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