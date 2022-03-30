Арахамия сообщил условие для подписания мирного договора с Россией

Пока армия РФ остается на нынешних территориях, никаких договоров быть не может.
Россия должна вывести войска из захваченных после 23 февраля украинских территорий, чтобы приблизиться к заключению мирного договора. Это одно из главных условий для подписания мирного договора.
Об этом заявил лидер "Слуги народа" и глава украинской делегации в переговорном процессе Давид Арахамия в интервью "РБК-Украина".
"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его можно уже серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать", — отметил он.
По его словам, пока российская армия остается на территориях, занявших уже после 23 февраля, никаких договоров, а тем более референдумов быть не может.
Он добавил, что на переговорах российская делегация подтвердила, что будет двигаться в рамках Венской конвенции. Согласно этому документу, если договор подписан под давлением, то ничтожен.
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