Аренда жилья в Киеве и других регионах, как изменятся цены в условиях войны

Полномасштабная война России против Украины сильно повлияла на весь рынок недвижимости. Читайте в материале ТСН.ua мнение экспертов о том, как могут измениться цены на аренду жилья в ближайшее время.

Киев и Киевщина: ситуация с арендой жилья

Пока можно наблюдать ситуацию, когда большинство жителей Киева и области, которые еще в конце февраля-начале марта бежали от военных действий на запад, начинают возвращаться к себе домой. И хотя власти все еще призывают людей не покидать места временного проживания, подождать разминирования районов и налаживания работы магазинов, тысячи автомобилей ежедневно едут со стороны западных областей в Киев.

По словам экспертов, возвращение людей оживило и рынок недвижимости. В частности, аренда жилья в крупных городах. Когда еще месяц назад сделок практически не было, сегодня квартиры снова начали сдавать. Правда, цена значительно ниже, чем раньше.

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) сообщил изданию "Сегодня", что рынок аренды жилья начал оживать в Киеве в начале апреля 2022 года, когда ВСУ прогнали оккупантов из городов и сел. Пока видно, что жители Киевщины возвращаются домой из западных областей Украины. Также в Киев следуют переселенцы с востока, где сейчас ведутся активные боевые действия. В среднем скидка на аренду жилья у действующих и новых арендаторов составляет 30-50% по сравнению с ценами еще в середине февраля. Вместе с тем Юрий Пита подчеркнул, что если кафиры больше не будут приближаться к столице, рынок будет понемногу оживать, хотя цены в ближайшее время будут оставаться низкими.

Также читайте Налоговые льготы: какие послабления действуют во время войны

Эксперт ожидает, что в мае-июне аренда жилья в Киеве и области все еще будет достаточно низкой. А вот с июля можно ожидать небольшого повышения стоимости — примерно на 10-20% от сегодняшних цен. Все это объясняется большим предложением жилья в столице. Более того, жители, которые до войны хотели продать недвижимость, теперь будут ее скорее предлагать в аренду. А ведь цены на жилье очень упали.

Еще один фактор, который не даст стоимости аренды жилья сильно вырасти – снижение доходов населения. Пока экономика не будет перезапущена, а зарплаты не выросли, не стоит ожидать сильного подорожания.

Цены на аренду жилья в регионах

Также читайте Выплаты денежной помощи внутренним переселенцам продлили: какой новый срок

По мнению Юрия Пита, в регионах ценовая динамика также будет меняться. На это повлияют потоки переселенцев и удаленность от активных боевых действий. К примеру, аренда жилья в Одессе также упала в цене (примерно на 30-50% стоимости, которая была до войны). Причина здесь ясна – город находится не так далеко от боевых действий, как западные и некоторые другие регионы Украины. А вот в Днепре цена аренда несколько выросла – примерно на 10-15%. Эксперт объясняет это тем, что в город переехали многие переселенцы.

Однако, как отметил Юрий Пита, с мая цены должны постепенно падать. Люди начнут возвращаться домой, поэтому цены могут даже снизиться до тех, которые были до 24 февраля 2022 года.