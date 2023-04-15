Арестованный в России журналист The Wall Street Journal написал письмо семье

Арестованный в России по делу о шпионаже журналист московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович направил своей семье первое письмо из следственного изолятора «Лефортово».

Письмо журналиста к родителям опубликовало The Wall Street Journal.

Он датирован 5 апреля и написан на русском языке.

Как пояснила газета, родители Гершковича – советские эмигранты и общаются с сыном русским.

«Я хочу сказать, что не теряю надежды. Я читаю. Я тренируюсь. И я стараюсь писать. Возможно, в конце концов напишу что-нибудь хорошее», — говорится в записке.

Журналист пошутил, что его мать «хорошо подготовила его в тюрьму». По его словам, утром в СИЗО дают овсяную или пшеничную кашу, что напоминает ему о детстве.

Гершкович также рассказал, что недавно получил посылку от друзей с вещами и туалетными принадлежностями, а адвокаты передали ему слова поддержки от семьи.

«Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получили ваши слова поддержки адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До свидания! До скорой встречи. Пишите. Ваня», — добавил он.

Ранее стало известно, что арест американского журналиста The Wall Street Journal лично был санкционирован российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Репортер стал первым представителем СМИ из США, арестованным в России за последние 40 лет.

Читайте также: