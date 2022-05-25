Арестович анонсировал в Украине месяц "невроза, депрессии, что будет доходить местами до паники"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинцев впереди ждет очень тяжелый месяц депрессии, что будет доходить до паники. Он будет сложным и из-за проблем на фронте, и из-за экономических проблем, а также из-за ожиданий удара в спину от Запада.

При этом, убежден Арестович, этот месяц мог бы не быть таким или не продолжаться так долго, если бы западные союзники быстрее дали Украине вооружение.

Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 25 мая.

"Кремль сейчас по максимуму уложится в раскачивание ситуации внутри самой Украины. Добавим, что кроме невроза, проблем на фронте, ожидания удара в спину от западных союзников и экономической тяжести – потому что страна сейчас половины экономики лишилась, проблем с бюджетом, с выплатами, всем остальным – то нас ждет очень тяжелый месяц”, – прогнозирует Арестович.

"Чего? Депрессии, что будет доходить местами до паники, взаимных тяжелых обвинений, традиционного украинского срача, который некоторые силы попытаются перевести в политический капитал. Жестоко критикуя Офис (президента – ред.), вбивая клин между разными слоями, группами общества, между армией и политической властью. Все, что они делали до этого, это будет раскачиваться все более тщательно и тщательно, доводя это до истерики и т.д.", — добавил советник главы президентского офиса.

Он также подверг критике западных союзников, в том числе США, за задержки в поставках вооружения.

"Этот месяц будет крайне тяжелым. Этот месяц мог бы не быть таким или не продолжаться, если бы наши любимые западные союзники скорее дали вооружение. Но у меня вопрос. Уважаемые американцы, я знаю, что вы меня смотрите, где реактивные системы залпового огня типа MLRS? Почему наша пехота кровью должна останавливать все это и ловить снаряды, если они у вас есть в количестве от двух тысяч штук? Разговоров очень много, но MLRS я пока не вижу и близко", — рассказал Арестович.

Он также уточнил свой прогноз на месяц в контексте "депрессии", сказав, что июнь будет похож на март, "когда мы не понимали, этим это закончится".

"Но здесь будет одна неприятность по сравнению с мартом. Потому что в марте был задор и казацкий драйв, и парад побед – когда обломалось с блицкригом и мы такие: "О, мы можем бить!" И начали бить, набирали кучу пленных. А сейчас война совсем другая. Пленных не видим. Видим только перемалывание наших позиций авиацией и артиллерией. Но мы тоже бьем в ответ и бьем очень удачно, как сегодня ночью", – объяснил советник руководителя ОП.

Люди начали конкретно срываться друг на друга – Арестович об общенациональной депрессии

Напомним, Арестович рассказал, что сейчас основные усилия российских оккупантов сосредоточены на Луганском направлении.

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