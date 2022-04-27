Арестович дал новый прогноз по войне России против Украины: чего ждать летом 2022 года

Арестович дал новый прогноз по войне России против Украины: чего ждать летом 2022 года

Советник Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время.

Как прогнозирует Арестович, ожесточенные бои могут возобновиться в июне – начале июля 2022 года.

Об этом он заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 27 апреля.

"По новым срокам выходит, что до конца мая – начала июня западное оружие поступит в товарных количествах, способных изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта. Возможно, на 2-3. И мы, думаю, к середине июня получим вооруженные этим оружием части, которые готовы переходить к наступлению", – сказал Арестович.

Он добавил: "То есть вторая половина июня–начало июля – это жестокие бои, только украинская армия пойдет в наступление. За это время российская армия будет пытаться создать свою встречную группировку – либо во встречные бои вступить, либо в оборонные".

По словам Арестовича, для этого российское руководство будет гнать срочников, которых начали призывать с 1 апреля.

Напомним, ранее Алексей Арестович предположил, что полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины, не завершится до конца 2022 года.

Он отметил, что прекращение наступления российских войск на Донбассе совсем не будет означать окончание войны. Она, по мнению советника главы ОП, может продолжаться вплоть до Нового года.

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