Арестович: Фаза на уничтожение и изгнание оккупантов из Украины может длиться еще 1 – 2 месяца, они будут гибнуть под нашими ударами

Арестович: Фаза на уничтожение и изгнание оккупантов из Украины может длиться еще 1 – 2 месяца, они будут гибнуть под нашими ударами

По словам Арестовича, оккупанты устали и в большинстве украинских городов становятся в оборону.

Уничтожение и изгнание оккупантов из Украины может продолжаться еще 1 – 2 месяца. Однако следует понимать, что это не будет активная фаза, ведь российские военные не будут наступать, а будут гибнуть под ударами украинских военных.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

"Фаза на уничтожение и изгнание их с территории может продлиться еще 1 – 2 месяца. Однако надо понимать, что это не будет активная фаза. Они не будут наступать. Они будут обороняться и погибать под нашими ударами: партизан, Вооруженных Сил Украины, местной самообороны", – отметил советник главы ОПУ.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что в ближайшие 15 дней решится ход вторжения России в Украину. По его мнению, Россия пока не хочет ни о чем договариваться.

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