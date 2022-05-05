Арестович и Фейгин прокомментировали возможный ядерный удар и мобилизацию в РФ: "Они измерили внутрироссийскую проблематику"

Арестович и Фейгин прокомментировали возможный ядерный удар и мобилизацию в РФ: "Они измерили внутрироссийскую проблематику"

Никакого ядерного удара по Украине и мобилизации в РФ не последует.

Глава Кремля и его окружение изменили риторику относительно того, о чем шла речь раньше.

Об этом во время интервью правозащитнику Марку Фейгину сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Они там измерили внутрироссийскую проблематику. Поняли, что эта тема очень тревожит народ. Количество сожженных военкоматов хотя бы о чем-то говорит. Мобилизация крайне беспокоит россиян, соответственно крайне беспокоит Кремль”, — отметил Алексей Арестович.

Со своей стороны Марк Фейгин, ссылаясь на главу Госдумы РФ Володина добавил, что со стороны РФ первичного ядерного удара не будет. Эту информацию подтвердил и Алексей Арестович.

"Это четкие сигналы. Весь мир замер накануне 9 мая и ждет, что они будут выполнены. И они (РФ — ред.) сделали целый ряд заявлений, которые показывают, как они готовы двигаться: что ядерного удара не будет, мобилизации не будет”, — подчеркнул советник главы ВП.

Напомним, что глава Донецкой ОВ сообщил о погибших и раненых в области.

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