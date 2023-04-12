Арестович назвал единственную причину, препятствующую началу контрнаступления ВСУ

В течение 2-3 недель погода не будет способствовать контрнаступательным действиям.

Эксраденец Офиса президента Алексей Арестович назвал препятствие для контрнаступления ВСУ. Единственная причина – погодные условия – дожди.

Об этом Арестович сказал во время беседы с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

"Для того чтобы танки поехали в бой, почва должна быть сухой на 30 сантиметров минимум", — отметил Арестович.

В ближайшие 2-3 недель, по словам эксрадника, погода не будет способствовать контрнаступательным действиям ВСУ.

Ранее эксраденец ОП Алексей Арестович назвал условие, при котором президент РФ Владимир Путин может решиться на применение ядерного оружия.

Также он дал необнадеживающий прогноз по завершению войны в Украине.