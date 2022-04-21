Арестович назвал главное направление наступления и рассказал об "успехах" оккупантов за сутки

Арестович назвал главное направление наступления и рассказал об "успехах" оккупантов за сутки

В течение суток российским оккупационным войскам не удалось продвинуться ни на одном из направлений наступления.

Об этом 21 апреля на брифинге относительно российского вторжения заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Главное направление противника остается неизменным – это от Изюма на Славянск и Краматорск. В течение суток противнику не удалось продвинуться ни в Луганской области, ни на направлении главных усилий, ни на направлении Гуляйполя (ред. – Запорожская область)", – заявил он.

Арестович также отметил, что на линии фронта украинские военные отбили девять атак врага. Уничтожили зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийскую систему, десять единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами. Кроме того, подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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