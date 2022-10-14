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Арестович назвал количество мобилизованных новобранцев армии РФ, уже воюющих в Украине

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Арестович назвал количество мобилизованных новобранцев армии РФ, уже воюющих в Украине

Фото: Associated Press

Поскольку ряды российской армии редеют от ударов подразделений ВСУ, военное руководство России пополняет их мобилизованными.

По информации военного эксперта и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в Украине находится уже около 10 тысяч россиян, которых призвали в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации".

Об этом он сообщил в разговоре с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, в Херсонской области военное руководство РФ пытается пополнять боевые порядки российской армии, которые редеют от ударов украинской авиации и артиллерии, посылая на фронт недавно мобилизованных граждан.

"Мобилизированных нагнали достаточно большое количество. Уже тысячами измеряется. В общей сложности уже мобилизовано около 10 тысяч. Возможно, уже даже больше, потому что их ежедневно прибывает достаточно много", — отметил Арестович.

Кроме Херсонской области, плохо подготовленными бойцами россияне пытаются "усилить" Сватовское направление фронта.

"Это две основные зоны боевых действий, там и создается боевая плотность", – пояснил эксперт.

По озвученной Арестовичем информации, многие мобилизованные уже погибли или ранены.

"Речь идет о десятках. В Россию уже пришли первые гробы. Есть уже много мобилизованных в плену, человек 20 - не меньше", — отметил он.

Напомним, мобилизованные россияне попадают на войну в Украину без необходимой подготовки и оружия, многие задумываются о возможности сдачи в плен целыми подразделениями.

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