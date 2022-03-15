Арестович назвал количество самолетов, которые Россия собрала вокруг Украины, и сообщил хорошую новость

Российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции.

Российские оккупанты уже третьи сутки пытаются не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Уже где-то третьи сутки противник пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву или применяет ограниченно. Почему это случается? Вообще враг собрал вокруг нас 500 своих боевых самолетов, но российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого нужно много лет обучения и много-много денег, чего у них нет. Воздушные удары были (совершены - ред.) одиночными самолетами, по два самолета, максимум по 4-6 самолетов. Так вот 83 самолета наши ВСУ уже сбили. Это значит, что они применили 120-150 самолетов из 500, половины из них уже нет, а еще не будет больше", — сказал Арестович.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские захватчики собираются сконцентрироваться на ракетных ударах по Украине.

ТСН.ua

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