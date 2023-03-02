Арестович назвал месяц контрнаступления ВСУ: "Все у нас хорошо и готово"

Не случайно Ходжес представил свой план по деоккупации Крыма, заметил экс-советник Офиса президента.
Контрнаступление ВСУ может начаться в середине апреля, прогнозирует военный обозреватель и экс-советник ОП Алексей Арестович.
Об этом он сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.
Арестович убежден, что у Украины уже все готово к весеннему контрнаступлению.
"Все хорошо и с танками, и с подготовкой контрнаступления, и со всем остальным. Все у нас хорошо и они это знают. Все у нас готово по моим ощущениям. Мне кажется, мы ждем погоды. Середина апреля, я думаю. Это от погоды зависит. Посмотрим", – рассказал военный обозреватель.
В этом контексте он обратил внимание на план освобождения Крыма от экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса:
"Если Бен Ходжес рисует планы захода в Крым... А ведь он не случайно, он не просто такой обозреватель, который может сказать все, что угодно. Он всегда знает, что он говорит".
Что касается поставок в Украину западного вооружения, то оно будет доставлено своевременно, убежден Арестович.
Напомним, Ходжес опубликовал карту с планом освобождения Крыма. По его мнению, поначалу можно обойтись без широкомасштабной сухопутной операции. Так, ВСУ должны были бы нанести удары по военной инфраструктуре россиян, в частности – по Черноморскому флоту. Необходимо также перерезать материально-техническое обеспечение полуострова.
По оценкам ГУР Минобороны, украинское контрнаступление начнется весной с целью освобождения всех оккупированных территорий, включая Крым.
Военный эксперт Иван Ступак 28 февраля предположил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение 30-60 ближайших суток. Сейчас многое зависит от украинской логистики и насыщенности тылов людьми.
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