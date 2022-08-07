Арестович назвал одну из главных сенсаций войны России против Украины

На шестой месяц войны наши Воздушные силы наносят групповые удары и полностью очистили небо над материковой Украиной.

Лучшие военные эксперты мира давали воздушным силам Украины три часа на существование. Впрочем, даже на шестой месяц полномасштабного вторжения в РФ украинские самолеты продолжают успешно выполнять свою работу.

Об этом в своем Telegram написал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он называет это "одной из главных тайн этой войны", "одной из главных сенсаций этой войны", "одной из главных загадок этой войны".

"Лучшие военные эксперты мира давали Воздушным силам Украины три часа на существование. На шестой месяц войны ПС наносят групповые удары и полностью очистили небо над материковой Украиной – это при начальном количественном и качественном преимуществе врага! И если есть в этом мире великие люди – то они в ВС ВСУ, День которых мы сегодня и отмечаем", – написал Арестович.

Напомним, ранее в Воздушных силах объяснили, почему ПВО бессильна во время обстрелов россиян Харькова и Николаева.

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