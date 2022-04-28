Арестович назвал основные направления, где враг сосредотачивает войска

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте.

В своем видеообращении политик сообщил, что враг концентрирует войска на Изюмском, Херсонско-Криворожском и Херсонско-Николаевском направлениях.

"Наибольшие усилия враг сейчас сосредотачивается на Изюмском направлении, на "Азовстале" и на Херсонско-Криворожском и Херсонско-Николаевском направлениях – это основные направления, на которых они концентрируют войска. Продолжают атаковать и штурмовать наши позиции, бить артиллерией и авиацией", — сообщил Арестович.

Также политик отметил, что, несмотря на непростую ситуацию на фронте, украинские защитники мужественно защищают страну от оккупантов и дают им достойный отпор.

"Но, несмотря на непростую ситуацию с точки зрения военного искусства и с точки зрения нагрузки, которую получают наши войска, а там действительно ситуация требует всего мужества, которое есть, и всей умелости военнослужащих, – наши военные продолжают проводить удачную оборонительную операцию", — поделился Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе. По Мариуполю продолжается огневое влияние всеми силами и средствами русской армии, которые есть на вооружении, кроме ядерного оружия, дальняя авиация и т.д.

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