Арестович назвал причину арестов пропагандистов РФ: "Под чем будут попадать самые преданные слуги режима"

Кремль готовит наказание для обозревателей – "за "дискредитацию" деятельности Минобороны РФ и российской "спецоперации" в Украине".

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Генштаб РФ производит чистки оккупационных "военкоров" в ответ на критику, ведь Путин готов уничтожить все, чтобы реализовать свои цели.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Путин готов сжечь все, чтобы реализовать свои цели. Ему не жалко тысячи жизней. Как думаете, в поисках виновных почему он курит все? Потому что все предыдущие решения провалились. Армия уничтожена, военной мощи нет, надо уже забивать украинским пулеметчикам стволы" ясом. В поисках виновных, тех, кто устроил его самое большое и самое главное поражение в жизни, он будет искать виновных в России? Эти поиски виновных будут постоянно усиливаться", – говорит он.

По его словам, это напоминает репрессии в 1937 году в СССР.

"Мы имеем дело с новым 1937 годом. Чистки будут неизбежны, жестоки и смертельны. Это неизбежно. Потому что Путин избрал путь эскалации и внутри страны. Под чем будут попадать самые преданные слуги режима", — добавил он.

Арестович отметил, что аресты пропагандистов являются элементом военной цензуры.

"По сути, это элемент военной цензуры, который вводит начальник Генштаба. А элемент военной цензуры – это фактически элемент военного положения. То есть, РФ вводит сегментарно элементы военного положения без его объявления. Почему? Потому что экономика и социальная сфера не справляются с задачами, которые ставят перед ними военно-политическое руководство. Система не приведена к современным реалиям, не отвечает вызовам войны. Они не справятся. История показала, что невозможно проводить неподготовленную мобилизацию. Заранее обречено на провал", – объяснил советник ОП.

Критика российского руководства

Одну из волн недовольство военным командованием вызвало умалчивание потерь в войне в Украине новых мобилизованных. Москва официально подтвердила гибель пяти "мобиков" из Челябинской области.

Между тем российские микроблоггеры пишут, что цифры гораздо больше. Более того — прогнозируют, что к концу зимы армия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

К слову, Путин сообщил мобилизовали 222 тысяч россиян на войну в Украину, из которых 16 тысяч уже воюют. Диктатор лжет и заявляет, что подготовка перед отправлением на фронт есть, тогда как "мобики" жалуются, что их бросают в Украину, как "пушечное мясо".

Террорист Игорь Гиркин открыто критикует путинский режим и провалы русской армии в войне против Украины. Так, Гиркин недавно заявил, что диктатор Владимир Путин может повторить судьбу других диктаторов – Гуссейна и Каддафи – в случае поражения в войне с Украиной.

С 10 октября Гиркин не выходит на связь и не комментирует ход войны России против Украины. По информации военкоров-пропагандистов из РФ, боевику якобы разрешили уехать на фронт.