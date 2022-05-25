Арестович назвал самые горячие точки российского наступления на Донбассе

Советник главы ОПУ предполагает, что самые ожесточенные бои с российскими оккупантами в ближайшие дни будут проходить в районе Северодонецка и Лисичанска.

Российские оккупанты сконцентрировали большие силы в направлении города Бахмута на Донбассе и пытаются наладить переправу и перейти на Сиверск для оперативного окружения подразделений украинской армии.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, наиболее неприятная ситуация сложилась в районе Северодонецка и Лисичанска. Российские оккупанты перебросили сюда большие силы, отчаянно пытаясь выполнить поставленную перед ними задачу и прорвать оборону ВСУ.

“Мы ожидаем продолжение обострения ситуации в этом районе, которая и так очень сложна для наших войск. Они [российские оккупанты] будут бросать дополнительные силы и будут нам доставлять огромные неприятности”, — заметил Арестович.

Также, по его словам, серьезная проблема — борьба за Лиман и возможность установления переправы и перехода на Сиверск. Такими действиями противник пытается взять в оперативное окружение подразделения ВСУ.

Напомним, российские оккупанты хаотично и почти непрерывно обстреливают Северодонецк. Россияне атаковали жилую многоэтажку, в результате чего там погибли сразу четыре человека.

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