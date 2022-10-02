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Арестович назвал следующий населенный пункт на Донбассе, из которого россияне отойдут "на более выгодные позиции"

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Арестович назвал следующий населенный пункт на Донбассе, из которого россияне отойдут "на более выгодные позиции"

фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт спрогнозировал, с какой стороны на российскую армию на востоке Украины будет надвигаться очередная "беда".

Советник Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович отметил, что к северу от освобожденного города Лимана Донецкой области в направлении Сватово оборона противника недавно стала "дырявой".

Об этом он говорил в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

“Злые языки утверждают, что на севере в сторону Сватово "беда" развивается для россиян. Темпы продвижения такие, что не знаешь, как это квалифицировать. Обороны нет. Дырявая оборона. Их дернули под Лиман”, — заметил Арестович.

© скриншот с видео
Фото: скриншот с видео

При этом эксперт подчеркнул, что ничего удивительного в такой ситуации нет, поскольку российские оккупанты допускают ошибку за ошибкой.

"Воронка катастроф так и работает, одна ошибка влечет за собой другую", — сказал он.

Напомним, украинская армия 1 октября взяла под свой контроль Лиман в Донецкой области, освободив город от оккупантов. Сразу после этого в Минобороны РФ заявили, что российское командование было вынуждено отвести войска на "более выгодные позиции".

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