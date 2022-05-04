Арестович назвал три главных направления наступления российских оккупантов перед 9 мая

Советник главы ОПУ считает, что российской армии не удастся перейти в уверенное наступление и достичь поставленных целей к определенной дате.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил причины безуспешных попыток российской армии продвинуться на Изюмском, Запорожском и Херсонском направлениях, которые являются главными для российского командования накануне ключевой для Путина даты — 9 мая.

Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

"Они пытаются наступать на трех основных направлениях: Изюм-Славянск-Краматорск-Барвинково, так же на Гуляйполе, на Запорожском направлении, так же в направлении Кривого Рога и на Херсонском направлении. Там идут тактические действия, они особо не продвигаются", – заметил Арестович.

По его словам, даже при преимуществах в силах и средствах на отдельных участках оккупанты не имеют возможности выполнить военные и политические задачи — выйти на границы Херсонской, Луганской и Донецкой областей до 9 мая.

Причиной того, что на Изюмском направлении снизилась интенсивность боевых действий, стало то, что ВСУ нанесли удар по трем вражеским командным пунктам, а оккупанты занимались ротацией, пополнением потерь и "в конце концов выдохлись из-за огромных потерь".

На двух других направлениях, Запорожском и Херсонском, украинские воины "выносят тылы" оккупантов, уничтожая склады боеприпасов и топлива, и наносят удары по скоплению войск.

“На прошлой неделе даже был период, когда с территории России четыре или пять суток на помощь не заходила ни одна машина. Но сейчас уже зашла, они там перегруппировываются, готовятся, будут пытаться продвигаться — перед ними же маячит 9 мая, надо хоть куда-нибудь продвинуться", — заметил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда может наступить переломный момент в войне, и Украина сможет пойти в наступление.

ВСУ уничтожили два командных пункта оккупантов под Изюмом

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