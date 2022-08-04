Арестович назвал замысел наступления оккупантов на юге: на какие города планируют идти

Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские военные могут пойти как на Мелитополь, так и на Херсон.

По словам Арестовича, российские батальонно-тактические группы концентрируются на выходе из Крыма, чтобы наступать на южном фронте.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным в четверг, 4 августа.

"Российские войска концентрируются на выходе из Крыма, там они имеют небольшое количество БТГ (батальонно-тактические группы – ред.), которые могут пойти как на Мелитополь, так и на Херсон. Посмотрим, где они будут усиливаться", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента отметил, что на Херсонском направлении российские оккупанты завершают формирование наступательной группировки. По словам Арестовича, захватчики могут попытаться идти на Кривой Рог и Николаев.

"На Херсонском направлении они завершают формирование наступательной группировки. Их задача — это Кривой Рог. Возможно, Николаев. Есть еще одна группировка, ее задача — как минимум остановить наше продвижение в районе трассы Николаев-Херсон, где мы довольно близко подошли. Это Посад- Покровск, а это их очень волнует, потому что отсюда уже виднеется Херсон. Там они планируют держать оборону. Кроме того, их очень волнуют наши плацдармы, расположенные у берега р. Ингулец. Они хотят это оккупировать. В общем, они собираются бороться. На правой стороне сконцентрировано" где-то 15 БТГ, на левой — 4-6 БТГ, есть еще одна группировка южнее. В целом на театре боевых действий — около 30 БТГ", — рассказал Арестович.

Ранее военный эксперт Михаил Самусь рассказал об актуальной ситуации на фронтах. По его словам, у россиян "абсолютный крах на поле боя".

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