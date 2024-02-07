Арестович назвав "ментальную ловушку" для украинцев по поводу потерь РФ в войне

По его словам, ловушка – это мнение, что Россия несет гигантские потери и война ей невыгодна.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, находящийся сейчас в США, назвав "главную ментальную ловушку" по поводу потерь РФ в войне.

Об этом он сообщл в Telegram.

По его словам, ловушка – это мнение, что Россия несет гигантские потери и эта война ей невыгодна.

"По самым скромным оценкам, потеряв 350 тысяч убитыми РФ приобрела на оккупированных четырех областях, это не считая Крым, примерно 3-3,5 млн населения... хотя есть оценки и до 5. Так вот: 350 тысяч потеряла – 3,5 миллионе приобрела. Это выгодно или нет?

Это выгодно в 10 раз. Они точно знают, что они делают. Даже если брать только мобилизуемых мужчин 18-60 (лет), наполовину делим... то получается, что они приобрели в 5 раз больше, чем потеряли. Абсолютная математика на их пользу", – заявил Арестович.

Напомним, что скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович после ухода из ОП стал все активнее критиковать действующую власть. Теперь вместе с критикой украинских властей Арестович все чаще делает пророссийские заявления.

Сейчас он находится в Нью-Йорке (США). Недавно Арестович рассказал, как уехал из Украины.

Читайте также: