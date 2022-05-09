Арестович не исключает второе наступление россиян на Киев, Чернигов и Сумы: детали

Арестович не исключает второе наступление россиян на Киев, Чернигов и Сумы: детали

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович не исключает, что Россия решится на повторное наступление и снова захочет захватить Киев и другие города северо-восточной Украины.

В то же время Арестович заявляет, что не может спрогнозировать, решится ли Путин на объявление мобилизации, ведь кремлевский диктатор принимает решение "по одному щелчку в голове".

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Пакет военной помощи (от западных партнеров. — Ред.) голосуется в конце мая. Пока его проголосовали, пока приедет вооружение. До моих ранних прогнозов нужно – когда еще не было понятно, когда будут голосовать – еще месяц добавлять. Это очень длинная история", – говорит советник председателя ОП.

Арестович предполагает, что в это время россияне смогут собраться с силами, провести скрытую неофициальную мобилизацию и повторное наступление на Киев.

"Вполне возможно второе наступление — на Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и т.д. Все возможно такими темпами. Это очень давняя история, пока санкции подействуют, пока приедет оружие… Это месяцы – даже не недели", — отмечает он.

Ранее Алексей Арестович сообщил, когда новое оружие изменит ситуацию на фронте.

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