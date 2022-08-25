Арестович не исключил, что вскоре в Крым полетят ракеты с надписью "Это вам за Чаплино"

Советник Офиса президента Алексей Арестович заверил, что украинская армия отвечает российским оккупантам за все обстрелянные ими города.

Например, только за последние два месяца ВСУ уничтожили 154 склада боеприпасов, что является колоссальной цифрой.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным.

"С 28 июня по 23 августа ВСУ уничтожили 154 склада боеприпасов, 91 базу хранения вооружения и военной техники, 4 казармы с личным составом, 4 нефтебазы, 8 командных пунктов и 5 штабов уровнем повыше. Неплохо, да? Ну, вот это считайте, мы поквитались за все сразу – и за Харьков, и за Николаев, Никополь, Киев, за все наши города, которые под ударами, за всех наших детей, гражданских, военных. Это колоссальные цифры", – отметил советник ОП.

По его подсчетам, речь идет о почти 3 тыс. убитых и раненых оккупантах только в упомянутых эпизодах. То есть речь не идет о полевой войне.

"Мы так же продолжим. И вот этот наш плановый ответ будет лучшим ответом. Хотя я не исключаю, что на какой-нибудь очередной снесенный полк в Крыму на бомбах и на ракетах напишут "Это вам за Чаплино, за Харьков, за Николаев". Так мы и регулярно это пишем", – добавил Арестович.

Напомним, 24 августа российские войска ракетами обстреляли железнодорожную станцию Чаплино. Спасатели 25 августа завершили поисковые работы, и число погибших возросло до 25, двое из них – дети.

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