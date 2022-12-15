Арестович о 200-тысячной российской группировке: "Проблема есть, могут наступать на 5 направлениях"

Советник Офиса президента оценил угрозу наступления 200-тысячной группировки российских мобилизованных. Он считает, что она серьезная, но не настолько, как это было в начале полномасштабной войны.

Об этом он сказал 15 декабря в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Россия не уменьшила аппетитов, она хочет достичь промежуточных определенных целей — удержание Крыма, захват Донецкой и Луганской областей. Россия создала 200 тысячной резерв и это серьезный фактор, потому что предыдущие группировки составляли около 300 тысяч. С другой стороны — в ВСУ сейчас около одного миллиона человек. Мы можем домобилизироваться, хотя Залужный говорит, что сейчас это не нужно. 200 тысяч человек — это серьезный фактор, особенно, если их сосредоточить на определенном направлении, они принесут много неприятностей.Бахмут атакует около 40 тысяч человек и если таких направлений будет еще 5, то это – проблема”, – объяснил Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что у мобилизованных техника будет не столь хороша, как у тех группировок, которые заходили в начале полномасштабной войны на территорию Украины.

"С другой стороны — это мобилизованные и они готовят их неплохо. Но все равно это мобилизованные, качество военной техники не такое хорошее, как в начале, в артиллерии у них проблема — нельзя столько применять снарядов, как это было раньше. Мы стали сильнее — западное оружие, люди с боевым опытом. Ближайшие 2-3 месяца будут похожи на то, что было в апреле-июне, когда Россия заваливала нас трупами.Тогда они взяли три города — Лисичанск, Северодонецк и Попасную. Сейчас угроза будет сильнее. Залужный все оценивает по пессимистическому сценарию, но я считаю, что эта группировка будет с ограничениями в боеспособности", — пояснил Алексей Арестович.

Арестович считает, что основное наступление будет на Донетчине. Также оккупанты могут попытаться наступать на Киев.

Заявления Залужного о российском резерве и попытках повторного наступления

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление: либо на Донбассе, либо с юга, либо из Белоруссии.

"Прежде всего, важно удержать эту линию и не потерять позиции. Потому что освободить территории в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться. Это наша стратегическая задача", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный считает, что в таких условиях россияне могут попытаться повторно пойти на Киев.

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