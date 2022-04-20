Арестович о боях в Харьковской области: "Тихонько, тактически, но наступаем"

Генштаб Вооруженных сил сообщает о нескольких освобожденных населенных пунктах.

В Харьковской области продолжаются активные бои. Об этом сегодня, 20 апреля, во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Вооруженные силы дают достойный отпор. Как сообщил генштаб ВСУ в Харьковской области было освобождено несколько населенных пунктов:

"В Харьковской области продолжаются бои и генеральный штаб ВСУ заявляет о нескольких освобожденных населенных пунктах. То есть там мы тихонько, тактически, но наступаем. Главным направлением сосредоточения усилий противника остается Изюмское направление. От Изюма на Славянск. Там они сосредоточили свои войска. Там пытаются продвинуться, но бесполезно. Им пока еще не удается. Хотя анонсированное ими страшное наступление продолжается уже третьи сутки", — сказал Арестович в своем обращении.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича за 20 апреля

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