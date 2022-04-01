Арестович о главной новости на сегодняшний день: "Противник никак не может начать наступательную операцию"

Арестович о главной новости на сегодняшний день: "Противник никак не может начать наступательную операцию"

Советник главы Офиса президента также добавил, что прогноз на сегодняшний день "осторожно оптимистичный".

Общая военно-политическая обстановка вокруг Украины контролируется руководством Украины и командованием ВСУ других сил обороны.

Об этом сегодня, 1 апреля, в своем новом брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Также он подчеркнул, что главной новостью на сегодняшний день является то, что враг "никак не может начать наступательную операцию":

"Главная новость сегодня заключается в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит лишь ракетные артиллерийские удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле. Поэтому наш прогноз на нынешний день осторожно оптимистичный. Хотя там еще могут быть тяжелые бои", — сказал Арестович.

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