Арестович о крейсере "Москва": "Не теряли они флагманов даже во время Первой и Второй мировых войн"

Арестович о крейсере "Москва": "Не теряли они флагманов даже во время Первой и Второй мировых войн"

Россия не теряла своих флагманов даже во время Первой и Второй мировых войн.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российский крейсер "Москва" уже непригоден для использования и не подлежит ремонту, поэтому вероятная высадка российского десанта, например, в Одессе, крайне затруднена.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Крейсер "Москва" – уже не боец, даже если и уцелел (по состоянию на вечер 14 апреля стало известно, что судно затонуло – ред.). Напоминаю, что после Цусимского боя это первый флагман российского флота, пораженный в бою, фактически уничтожен. Не теряли они флагманов своих даже во время Первой и Второй мировой войн… Кроме того, по его боеспособности – это как танковая дивизия, только более мощная за счет крылатых ракет", – объяснил советник главы ОП.

Он также подтвердил, что высадка российского десанта, например, в Одессе, теперь крайне затруднена. Ведь крейсер "Москва" обеспечивал ПВО, у него были системы типа С-300, и он имел отличный "зонтик".

"И это же флагман – там штаб флота был, по крайней мере, представители штаба. На флагмане всегда есть офицеры флота, которые выполняют управление группой, непосредственно находясь в море. И что с ними – большой вопрос. По одним данным, спаслось 14, по другим – 50 человек экипажа численностью в 510. Еще неизвестно, сколько там было капитанов первого ранга и адмиралов", – рассказал Арестович.

Напомним, 13 апреля украинская ракета "Нептун" попала в российский крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота РФ – и там возник пожар. После этого корабль начал тонуть.

В то же время Россия убеждает, что на крейсере взорвался боеприпас.

Уже 14 апреля вечером в Минобороны РФ сообщили, что судно затонуло.

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