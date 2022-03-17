Арестович о планах российской армии на ближайшие недели: "Они заходят в водоворот катастрофы"

Арестович о планах российской армии на ближайшие недели: "Они заходят в водоворот катастрофы"

По словам Арестовича, наступать они не могут. Кроме того, теряют эту способность с каждым днем.

По расчету, сил и средств противника не хватит даже до середины апреля. Но враг будет однозначно пытаться окопаться, пытаться держать оборону.

Об этом советник главы Офиса президента рассказал в интервью НВ.

"Они будут однозначно пытаться окопаться, пытаться держать оборону. Но давайте представим: когда они стоят на месте, а мы точно знаем, где они находятся — это легче, чем ловить в степи колонны. Кроме того, пойдет "зеленка", появится зелень, и нашим партизанам, спецназу и местным жителям станет очень комфортно наводить и ловить. Они фактически заходят в водоворот катастрофы, у них особого выхода нет из этой ситуации", - отметил он.

По словам Арестовича, наступать они не могут. Кроме того, теряют эту способность с каждым днем.

"Стоять на месте – это смерти подобно. Попытка удерживать территорию им обойдется едва ли не хуже, чем наступление. Поэтому единственный выход – им выметаться отсюда", — резюмировал он.

Ранее Арестович рассказал, что украинские войска уничтожили командный пункт сил РФ, что означает возможную гибель нескольких генералов и ответную паузу и дезорганизацию ведения боевых действий. По его словам, всего уничтожено 10 воздушных целей.

Оперативная информация на 22 день войны

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