Арестович о ракетном обстреле вокзала в Краматорске: "С какими бл*д*ми все-таки нам приходится воевать"

Советник руководителя ОП уверен, что обстрел был запланирован заранее.

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области сегодня, 8 апреля.

Арестович отметил, что обстрел был произведен ракетой типа "Искандер". Он уверен, что этот обстрел был спланирован заранее:

"Нужно понимать, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле - слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары. Они прекрасно видели, что били по гражданским, раннее утро, что на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться, семьи, дети, старики. С какими блядями все-таки нам приходится воевать", — сказал Арестович.

- русские войска ударили ракетой типа «Искандер» по ж/д вокзалу Краматорска. По предварительной информации, более... Опубликовано Алексеем Арестовичем Пятница, 8 апреля 2022 г.

Отметим, что по предварительным данным в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске более 30 человек погибли и более 100 получили ранения.

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