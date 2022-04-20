Арестович о ситуации на Херсонском направлении: противник пытается выйти на границы области

Арестович о ситуации на Херсонском направлении: противник пытается выйти на границы области

Николаевщину также обстреливают для того, чтобы вынудить наши войска бороться с артиллерией противника.

Противник под "мощным" руководством нового руководителя операции генерала Дворникова пытается наступать в Херсонской области с задачей выйти на границы Херсонской области, даже те, которые находятся на правом берегу, в сторону Николаева.

Об этом сегодня, 20 апреля, во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Николаевщину обстреливают, чтобы заставить украинские войска бороться с артиллерией противника, искать их, а не наступать.

"Но мы и там ведем отдельные, осторожные, взвешенные, но тактические действия, для того чтобы разгромить группировку противника на правом берегу", — сказал Арестович.

Напомним, Путин назначил нового командующего войной в Украине.

Читайте также: