Арестович о ситуации на Херсонском направлении: противник пытается выйти на границы области

Николаевщину также обстреливают для того, чтобы вынудить наши войска бороться с артиллерией противника.
Противник под "мощным" руководством нового руководителя операции генерала Дворникова пытается наступать в Херсонской области с задачей выйти на границы Херсонской области, даже те, которые находятся на правом берегу, в сторону Николаева.
Об этом сегодня, 20 апреля, во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Николаевщину обстреливают, чтобы заставить украинские войска бороться с артиллерией противника, искать их, а не наступать.
"Но мы и там ведем отдельные, осторожные, взвешенные, но тактические действия, для того чтобы разгромить группировку противника на правом берегу", — сказал Арестович.
Напомним, Путин назначил нового командующего войной в Украине.
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