Арестович о ситуации на юге: "россияне уже не могут наступать, а мы еще не можем наступать"

Арестович о ситуации на юге: "россияне уже не могут наступать, а мы еще не можем наступать"

Сегодня на юге Украины, в частности в Херсонской области, продолжается позиционная война. Российской армии не хватает сил для дальнейшего наступления.

Украинские военные две недели очень последовательно уничтожали вражеские склады боеприпасов, вооружений, техники на юге.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 21 мая.

"На юге чистая "позиционка" (позиционная война – ред.). То, что касается Херсонской области, ее правобережной части – там недостаточно сил российской армии, чтобы вообще наступать куда-нибудь. Они пытались сделать эти движения, но мы их вынесли, скажем так", – рассказал Арестович.

"То есть две недели мы очень последовательно уничтожали склады боеприпасов, вооружений, техники. И там выходит ситуация такая: россияне уже не могут наступать, а мы там еще не можем наступать. Поэтому идут артиллерийские дуэли на дальних дистанциях. Там где-то пытаются двигаться войска, пощипывать. Но это вот та "позиционка", о которой так долго говорили", – добавил советник главы ОП.

Напомним, по данным Института исследования войны, на юге российские войска укрепляют оборонные позиции и готовятся к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении.

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