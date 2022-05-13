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Арестович – о том, сколько еще будет продолжаться война и какие сценарии завершения

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Арестович – о том, сколько еще будет продолжаться война и какие сценарии завершения

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не берется прогнозировать, сколько еще будет продолжаться война.

Но он уверен, что россияне исчерпывают свои силы, необходимые для наступления.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Неизвестно, сколько будет продолжаться война. Могу сказать наверняка, что Россия проводит последнее или предпоследнее наступление оперативного уровня в ближайшие несколько месяцев в этом конфликте. Оно сейчас заканчивается. Сдыхают в районе Изюма. И это все", — отметил Арестович.

Далее, по его словам, активные боевые действия сменит позиционная война с попытками россиян накопить силы и снова пойти в какое-то оперативное наступление.

"Но для этого необходимы несколько месяцев точно. Хотя резервы у них есть где-то 15 БТГ", — говорит представитель Офиса президента.

Арестович признал, что иногда ошибается в прогнозах, но считает, что причина тому — ужасный идиотизм российского командования.

"Они могут и их (15 БТГ резерва. — Ред.) бросить в бой. Но большего идиотизма не найдешь в истории. Но после этого точно все. "Позиционка". Они не могут наступать, потому что у них уже нет сил, мы не можем наступать, потому что у нас еще нет сил. — подытожил советник руководителя ОП.

Ранее Алексей Арестович рассказал о "новой Чернобаевке" и ситуации на фронтах.

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