Арестович – о том, сколько еще будет продолжаться война и какие сценарии завершения

Арестович – о том, сколько еще будет продолжаться война и какие сценарии завершения

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не берется прогнозировать, сколько еще будет продолжаться война.

Но он уверен, что россияне исчерпывают свои силы, необходимые для наступления.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Неизвестно, сколько будет продолжаться война. Могу сказать наверняка, что Россия проводит последнее или предпоследнее наступление оперативного уровня в ближайшие несколько месяцев в этом конфликте. Оно сейчас заканчивается. Сдыхают в районе Изюма. И это все", — отметил Арестович.

Далее, по его словам, активные боевые действия сменит позиционная война с попытками россиян накопить силы и снова пойти в какое-то оперативное наступление.

"Но для этого необходимы несколько месяцев точно. Хотя резервы у них есть где-то 15 БТГ", — говорит представитель Офиса президента.

Арестович признал, что иногда ошибается в прогнозах, но считает, что причина тому — ужасный идиотизм российского командования.

"Они могут и их (15 БТГ резерва. — Ред.) бросить в бой. Но большего идиотизма не найдешь в истории. Но после этого точно все. "Позиционка". Они не могут наступать, потому что у них уже нет сил, мы не можем наступать, потому что у нас еще нет сил. — подытожил советник руководителя ОП.

Ранее Алексей Арестович рассказал о "новой Чернобаевке" и ситуации на фронтах.

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