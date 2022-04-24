Арестович о возможном нападении РФ на Европу: "Оккупанты не могут взять несчастную деревню на востоке"

Арестович о возможном нападении РФ на Европу: "Оккупанты не могут взять несчастную деревню на востоке"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия не способна напасть на Европу.

Арестович считает такой сценарий невозможным.

Об этом он сообщил в интервью "Медузе".

“Это практически нереальный сценарий. Ну, давайте ему оставим 1% вероятности. Чем России воевать, чем переходить в Европу? Они не могут взять несчастную деревню на востоке, а в Европу переходить – это вообще ни о чем”, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина благодарна двухпалатной поддержке США. "Но мы хотим больше оружия, чем нам дают", — подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Россия пытается уничтожить Украину уже 350 лет, но у нее ничего не получается – "Ночная варта"